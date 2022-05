Três traficantes paraenses, que estariam foragidos do Sistema Penal, seguem sendo procurados pela Polícia Federal do Rio de Janeiro (PF/RJ) e pela Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA). As polícias pedem informações que levem à prisão dos três traficantes Leonardo Costa Araújo, mais conhecido como “Léo 41”, de 35 anos; Anderson Souza Santos, o “Anderson Latrol”, de 31 anos, e David Palheta Pinheiro, o “Bolacha”, de 30 anos. A suspeita é de que eles estejam escondidos na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Informações que ajudem as polícias a localizar os foragidos podem ser repassadas aos seguintes contatos: (21) 98849-6099 – Whatsapp; (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; além do aplicativo “Disque Denúncia RJ”.

A informação foi divulgada pelo Portal dos Procurados. Segundo a publicação, “os três traficantes são ligados a facção criminosa denominada CVRLPA/RJ – Comando Vermelho do Pará – e estão na condição de Evadidos do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. Os três criminosos, como outros traficantes de outros estados, que estão na Vila Cruzeiro, tem como intuito ajudar ao Comando Vermelho/RJ – CV – a invadir e controlar redutos de facções rivais no Estado”.

O Portal dos Procurados também diz que “acordos firmados entre chefes de diferentes facções do país em presídios federais de segurança máxima contribuíram para o aumento da migração de criminosos para o Rio. Dados de serviços de inteligência apontam que as alianças fortaleceram a maior facção criminosa fluminense em outros estados do país e acabaram atraindo traficantes principalmente para favelas da Região Metropolitana do Rio, que são usadas como verdadeiros bunkers pelos bandidos vindos de outros estados”.

Saiba quem são os três traficantes paraenses procurados na Vila Cruzeiro, no RJ:

1- Leonardo Araújo exerce a função de Presidente da facção CVRLPA/RJ, e estaria escondido na Vila Cruzeiro, situada no Complexo da Penha, de onde controla e coordena diversas ações criminosas no Estado do Pará. Ele está na condição de foragido do Sistema Penitenciário do Pará, desde 18/10/2019. Contra ele consta um Mandado de Prisão/Recaptura – expedido pela Comarca de Belém/PA.

2- Anderson Sousa Santos, exerce a função de Vice-Presidente CVRLPA/RJ, , e estaria escondido na Vila Cruzeiro, situada no Complexo da Penha, de onde também controla e coordena diversas ações criminosas no Estado do Pará. Ele está na condição de foragido do Sistema Penitenciário do Pará, desde 27/112016. Contra ele consta um Mandado de Prisão/Recaptura – expedido pela Comarca de Belém/PA.

3- David Palheta Pinheiro, exerce a função de tesoureiro do CVRLPA/RJ, foragido do Sistema Penal Paraense em 16/05/2018, atualmente se encontra escondido na comunidade da Vila Cruzeiro, de onde controla a finanças da Orcrim e coordena também diversas ações criminosas no estado do Pará. Contra ele também consta um Mandado de Prisão/Recaptura, expedido pela Comarca de Belém/PA.