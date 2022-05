Paraenses estão entre mortos em operação do Bope contra tráfico de drogas na Vila Cruzeiro no RJ

Pelo menos cinco paraenses envolvidos em uma facção criminosa de abrangência nacional foram mortos na manhã desta terça-feira (24), na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, durante uma operação integrada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio de Janeiro e da Polícia Rodoviária Federal, com informações de inteligência da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado do Pará.

Até às 15h desta terça-feira, a polícia confirmou 15 mortes: 11 pessoas teriam envolvimento com o crime; uma era moradora da comunidade e foi atingida por uma bala perdida dentro de casa, e outra vítima não identificada deu entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, para onde foram levados os feridos, já em óbito.

Segundo a Polícia Civil do Pará, após trocas de informações entre as forças de Segurança Pública, foi deflagrada operação no sentido de capturar infratores homiziados no Rio de Janeiro, de onde comandavam ações criminosas em vários Estados da Federação, incluindo o Estado do Pará.

A operação e seus desdobramentos ainda estão em curso. “Contudo, já é possível afirmar que há criminosos do Pará envolvidos em recentes ataques contra a vida de agentes de segurança pública. Na referida ação já é possível ainda constatar, inclusive, que foram apreendidos onze fuzis, quatro pistolas e uma granada, além de outros bens relacionados à delitos”, informou a PCPA.

A Polícia Civil do Pará reforça que ações de combate ao crime organizado continuarão a ser adotadas para reprimir qualquer ato que atente contra o povo paraense, o Estado do Pará e seus agentes.