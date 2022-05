Ex-Seleção Brasileira, Adriano Imperador tem relação de amor com a Vila Cruzeiro, no RJ

Como informado mais cedo por OLiberal.com, pelo menos cinco paraenses - envolvidos em uma facção criminosa - foram mortos nesta terça-feira (24), na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Aliás, a Vila já teve um morador ilustre, que sempre se demonstrou apaixonado pela favela: o ex-Seleção Brasileira Adriano Imperador.

Ao longo da carreira, mesmo com o sucesso na Itália, pela Internazionale de Milão, Adriano sempre se fez presente na Vila. A morte do pai, Almir Leite Ribeiro, em 2004, foi um dos momentos mais tristes, segundo o ex-atacante. Por vezes, o jogador chegava a 'sumir', até mesmo quando estava no Flamengo, e reaparecia na favela.

“Antigamente, era 'Adriano vai pra favela', 'Adriano é traficante'. Pelo amor de Deus, eu vou lá pra tomar o meu 'danone' com meus amigos. Eu não vou virar as costas para o lugar onde fui nascido e criado nunca. Conheço bandido? Conheço sim! Não vou mentir, eu morei lá! E só por isso, eu não posso falar com o cara? Ele que escolheu essa vida pra ele. As pessoas recriminam isso. Aí vem aqui na Barra da Tijuca. Aqui não tem bandido, não?”, questionou em entrevista à ESPN, no início deste ano.