Veja a lista de mortos na operação do Bope em Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro

Vinte e uma pessoas morreram nesta terça-feira (24), durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), deflagrada na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. A polícia confirmou a morte de 11 pessoas com envolvimento com o tráfico de drogas; uma mulher morreu vítima de bala perdida dentro de casa, ela foi identificada como Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos. Outras pessoas deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, para onde estão sendo levados os feridos.

Moradores relataram que ouviram os primeiros disparos às 4h da madrugada. A operação tem como objetivo capturar infratores homiziados no Rio de Janeiro, de onde comandavam ações criminosas em vários Estados da Fede​​ração, incluindo o Estado do Pará. Além do Bope, a ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com informações de inteligência da Polícia Federal e da Polícia Civil do Estado do Pará.

Veja a lista dos mortos com identidade divulgada