Saiba quem são os mortos em operação realizada na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro

Pelo menos 25 pessoas morreram na operação realizada entre a madrugada e a tarde de terça-feira (24) na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. A Polícia Militar divulgou nomes e fotos de alguns mortos. Já a Polícia Civil informou, na manhã desta quarta-feira (25), que oito corpos já passaram por necropsia, mas ainda não foram identificados. O trabalho dos papiloscopistas pode levar até três dias. Com informações do G1.

A polícia afirma que pelo menos 15 mortos teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Uma das vítimas é uma moradora da área que morreu por uma bala perdida, dentro de casa. Um homem apontado como chefe do tráfico em Moju, no Pará, também foi morto durante a operação. Saiba quem são os outros mortos que já foram identificados.

1 - Gabrielle Ferreira da Cunha, 41 anos, vítima de bala perdida dentro de casa, na entrada da Chatuba, ao lado da Vila Cruzeiro. Segundo o porta-voz da PM, Ivan Blaz, o mais provável é que ela tenha sido atingida por um disparo de arma de longo alcance.

2 - Patrick Andrade da Silva, o PT, nasceu em Duque de Caxias, e completou 22 anos no último dia 4. Segundo a Polícia Civil, ele tinha uma passagem pela delegacia, em 2021, por suspeita de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

3 - Eraldo de Noves Ribeiro, apontado como chefe de tráfico em Moju, no Pará e morreu em confronto, segundo a PM. Ele teve a prisão preventiva decretada em março de 2016 pelo crime de roubo a banco, na cidade de Moju. Na época, um bando armado entrou atirando na agência que estava lotada, porque era dia de pagamento. Eles usaram reféns para fazer um escudo humano para se proteger da polícia. Os criminosos também fizeram pessoas reféns durante a fuga e usaram uma van, que dá acesso à ponte para Moju, para dificultar o trabalho da polícia.

4 - Geovane Ribeiro dos Anjos (“ Pinguim Ou Do Gelo”), 27 anos, teve três passagens pela polícia. Em 2014, foi preso suspeito de tráfico de drogas e associação criminosa. Três anos depois, em 2017, outra prisão por suspeita de tráfico de drogas. Já em 2018, Geovane foi detido por suspeita de "ofender a integridade corporal ou a saúde" de outra pessoa, além de resistência à prisão e tráfico de drogas.

5 - Maycon Douglas Alves Ferreira da Silva (“Maiquim”), 29 anos, teve quatro passagens pela polícia. Em uma delas, em 2019, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa. Maycon acabou condenado em junho de 2021 à pena de 6 anos e três meses de reclusão em regime fechado.

6 - Marcelo da Costa Vieira, 33 anos, acumulou três passagens pela polícia, sendo a primeira delas em 2008, por suspeita de violência contra mulher. O processo foi arquivado. Morador de Petrópolis, na Região Serrana, Marcelo também foi preso em 2014, por suspeita de tráfico de drogas. Contudo, a Justiça absolveu Marcelo dessas acusações. Já em 2019, Marcelo voltou a ser preso por suspeita de ameaça e injúria real. Ele aguardava pelo julgamento do processo em liberdade.

7 - Sebastião Teixeira dos Santos, 40 anos, morto em confronto, segundo a PM.

8 - Carlos Henrique Pacheco da Silva, 23 anos, morto em confronto, segundo a PM.

9 - Leonardo dos Santos Mendonça, 29 anos, morto em confronto, segundo a PM

10 - André Luiz Filho ("Sdq"), morto em confronto, segundo a PM.

11 - Roque De Castro Pinto Junior, nascido no Amazonas, morto em confronto, segundo a PM.

12 - Adriano Henrique Rodrigues Xavier, de 17 anos. Segundo a polícia integrava grupos de assaltantes, era conhecido como Playboy e morreu em confronto. Era natural do Pará.

13 - Marlon da Silva Costa, 35 anos, conhecido como Déo. Segundo a polícia atuava no tráfico local, era natural do Pará e morreu em confronto.

14 - Homem não identificado que, segundo a polícia, era criminoso.

15 - Izaias Victor Marques Nóbrega, de 22 anos.

16 - Anderson Souza Lopes, de 18 anos.

17 - Diego Leal de Souza, de 32 anos.

18 - Nathan Weneck Borges Lopes, de 20 anos.