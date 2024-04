Homem é executado a tiros em feira livre de Bragança

Um homem, identificado como Carlos Henrique dos Santos, de 40 anos, conhecido entre as pessoas próximas dele como "Carlinhos do Uber", foi morto a tiros, no começo da tarde do último sábado (20/04), na feira livre de Bragança, município localizado no Nordeste do Pará. Testemunhas disseram à polícia que a vítima estava em um bar, na feira, na companhia de amigos, quando foi assassinado por dois homens, que chegaram ao local em uma motocicleta.

Os suspeitos, cujos nomes ainda são desconhecidos, dispararam contra Carlinhos pelo menos três vezes antes de ele falecer no local. Depois disso, os criminosos fugiram rapidamente. As autoridades policiais, tanto civis quanto militares, foram chamadas e chegaram ao local em questão de minutos para investigar o ocorrido e identificar os responsáveis pelo ato criminoso.

O Centro de Perícias Científicas de Bragança foi chamado para investigar a cena do crime e transportar o corpo de Carlinhos para ser examinado no Instituto Médico Legal (IML), em Castanhal, para depois ser entregue à família para o enterro.

Durante a investigação, uma bala disparada de uma arma ainda não identificada foi encontrada. Carlos Henrique foi ferido na cabeça e em uma das pernas. Ele residia no Residencial Minha Casa Minha Vida, localizado na Vila Sinhá. Não há confirmação por parte da polícia sobre a existência de histórico criminal de Carlos Henrique.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou notas sobre o caso às polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.