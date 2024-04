Idoso é morto a tiros enquanto bebia em um bar em Parauapebas

Um homem identificado como Juracy Lopes Rodrigues, de 64 anos, foi morto a tiros na noite da última sexta-feira (19), em Parauapebas, no sudeste paraense. O idoso foi executado com pelo menos três tiros enquanto estava sentado em um bar na esquina entre as ruas 10 e M, no Bairro União. As informações são do portal Correio de Carajás.

De acordo com as primeiras informações de testemunhas que estavam no local, Juracy estava bebendo no bar, quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. O suspeito se aproximou e disparou três vezes contra o peito de Juracy, que morreu no local. Em seguida, o motociclista fugiu. Assustadas, algumas pessoas que estavam no bar fugiram do local correndo.

Ainda segundo testemunhas, a vítima já havia se envolvido em uma discussão anterior, possivelmente motivada por política. Já segundo a polícia, Juracy era cabo eleitoral de um pré-candidato da cidade, esta possível motivação está entre as linhas de investigação. De acordo com a Polícia Militar, algumas pessoas que estavam no local relataram que a vítima já vinha recebendo ameaças há algum tempo.

Após o crime, a polícia realizou buscas nas proximidades de onde ocorreu o homicídio na tentativa de identificar imagens de câmeras de segurança, que podem ajudar a elucidar o crime. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local para preservar a cena do crime. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) pela Polícia Científica. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.