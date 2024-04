Jovem de 19 anos é assassinado a tiros após sair de casa em Curuçá

Rui Guilherme Xavier da Silva Filho, de 19 anos, foi assassinado a tiros, na noite de sábado (20), na Rua Galileu Cabral, bairro União, em Curuçá, no nordeste do Pará. Até o momento, não há detalhes da dinâmica ou motivação do crime.

Por volta de 20h10, o Núcleo Integrado de Operação (Niop) informou ao pelotão do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), responsável por atender a área, que havia um homem baleado em via pública. A PM se deslocou até o local e, ao chegar lá, encontrou Rui morto.

Apesar dos moradores terem contado à polícia que escutaram sons de disparo de arma de fogo, nenhum deles soube dizer características físicas do autor do disparo ou como o crime ocorreu.

Na cena do homicídio, o pai do rapaz disse aos militares que Rui tinha saído de casa cerca de cinco minutos antes de ser assassinado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.