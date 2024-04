Dupla mata homem a tiros e filma execução em Xinguara

Elias Vidal da Silva, de 27 anos, foi assassinado a tiros na tarde de quinta-feira (18), no setor Marajoara II, em Xinguara, no sul do Pará. Um circuito interno de vigilância registrou o momento em que ele é executado por dois homens em uma moto. A suspeita da polícia é de que o crime tenha sido motivado por dívidas com o tráfico de drogas.

Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver a chegada dos suspeitos. Às 15h29, Elias se aproxima da dupla, que está em uma motocicleta. De acordo com as autoridades, essa aproximação demonstra que a vítima conhecia os dois homens.

Poucos segundos depois, o condutor do veículo saca uma arma de fogo. Elias ainda se defende, mas logo tenta fugir. Na corrida, ele é baleado pelas costas e cai no chão, já desacordado.

VEJA MAIS

O garupa desce da moto e se aproxima da vítima. Ele também puxa uma arma da cintura e efetua pelo menos dois tiros contra Silva. Na sequência, o suspeito pega o celular e filma o momento em que atira mais vezes no corpo de Elias. Depois, ele retorna à motocicleta e os dois envolvidos no crime fogem.

Um dos suspeitos, que não teve o nome revelado, já foi identificado pela polícia e, inclusive, tem passagens por tráfico. Conforme o relato de uma fonte ligada à polícia, Elias, que tinha um mandado de prisão em aberto, não sabia que a dupla iria cobrar a dívida de drogas e, por isso, foi pego de surpresa. Além disso, Silva era apontado pelas autoridades como suspeito de participação em latrocínio ocorrido em Redenção.

Pela manhã desta sexta-feira (19), o 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM) e a Polícia Civil fizeram diligências atrás de um dos suspeitos. Até o momento, nenhum dos envolvidos no crime foi preso.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.