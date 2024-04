Homem ferido é encontrado dentro de contêiner de lixo, em Redenção

Um homem foi encontrado com uma lesão na região craniana, dentro de um recipiente de descarte de lixo, no município de Redenção, cidade situada no Sul do Pará, na manhã desta sexta-feira (19). O indivíduo, que ainda não teve o nome identificado, foi levado em estado grave para o Hospital Regional Público do Araguaia. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), que trata o caso como tentativa de homicídio.

A vítima foi encontrada por moradores do bairro Alto Paraná em um contêiner que estava posicionado na avenida Alceu Veronese, próximo ao terminal rodoviário. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou assistência à vítima.

O homem estava desprovido de calçados e vestimenta na parte de cima do corpo, segundo informou o site Fato Regional. Não se tem certeza se era uma pessoa em situação de rua, como muitos que costumam se reunir nas proximidades da estação rodoviária.

As autoridades policiais suspeitam que tenha ocorrido uma tentativa de assassinato, o que dá início a mais uma averiguação de crimes violentos em Redenção. A cidade enfrenta um aumento diário de atos violentos, com frequente ocorrência de assassinatos consumados ou tentados, fazendo com que o município seja cenário de diversos atos criminosos que vêm se acumulando desde o ano passado.

Leia abaixo na íntegra a nota enviada pela Polícia Civil:

“A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Redenção ouvem testemunhas e trabalham para identificar os envolvidos na tentativa de homicídio. A vítima foi encaminhada para o hospital”.