VÍDEO: Ourives morre após ser baleado durante tentativa de assalto na av. Presidente Vargas

Um ourives – pessoa que vende artigos de ouro – identificado como André Luiz foi baleado na cabeça, durante uma ação criminosa registrada no final da manhã desta sexta-feira (19), em uma galeria de lojas, na avenida Presidente Vargas, entre as ruas Aristides Lobo e Riachuelo, bairro da Campina, em Belém. Outras pessoas que estavam no local, entre elas um cadeirante que trabalhava com a vítima, presenciaram o ocorrido, mas não foram atingidas. Não há confirmação se os bandidos conseguiram roubar algum objeto do local. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança.

As imagens mostram qu​ando o primeiro suspeito caminha até o local, falando ao telefone e não levanta nenhuma suspeita. O criminoso chega ao estabelecimento, protegido por grade e cadeado, e aciona a campainha.

Uma pessoa, que não se sabe se é a vítima, abre a porta. O bandido entra e uma intensa movimentação começa dentro da loja. Por meio das imagens, é possível ver que houve uma possível luta corporal no local.

Logo após, o suspeito deixa o estabelecimento e, de acordo com testemunhas, foge na companhia de um segundo criminoso que o aguardava do lado de fora em uma motocicleta.

Trabalhadores do local ajudaram a socorrer o trabalhador. Segundo familiares da vítima, o ourives foi socorrido para o Pronto Socorro da 14 de Março. O estado de saúde dele é desconhecido. O caso é investigado pela Seccional do Comércio.