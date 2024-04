Homem é morto a tiros e mulher fica gravemente ferida durante ataque a tiros em Redenção

Ivan dos Reis Marques foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (18) dentro da casa onde morava, na rua C-27, setor Jardim Ipiranga, em Redenção, no Sul do Pará. Uma mulher identificada apenas pelas iniciais S.V.C, que estava junto do rapaz, também foi alvejada e socorrida, em estado grave. O crime ocorreu por volta das 6h e pode estar relacionado ao tráfico de drogas, uma vez que Ivan já tinha sido preso por esse delito. Ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil investiga o caso.

Testemunhas apontam que eram três criminosos em um carro UP, de cor prata ou cinza. Eles pularam o muro da residência e, então, invadiram o imóvel. Vizinhos conseguiram ouvir um dos bandidos gritando “Ajo​elha, ajoelha”, seguido de gritos e tiros. O corpo de Ivan estava no banheiro, com vários ferimentos na cabeça. A companheira dele estava na cama e foi ferida lá mesmo.

Socorristas do serviço de urgência constataram o óbito de Ivan e socorreram a moça que estava desacordada, mas ainda com sinais vitais. Diligências estão em curso para localizar os criminosos responsáveis pelo ataque. Supostamente, dizem policiais que estão no caso, o rapaz era suspeito do crime de tráfico de drogas e já havia sido preso antes por esse delito.

Por nota, a Polícia Civil informou que “…Ivan dos Reis Marques morreu no local e uma mulher foi encaminhada para o hospital. Equipes da Delegacia de Homicídios de Redenção ouvem testemunhas e trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

Com informações do portal Fato Regional.