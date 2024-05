Casal suspeito de estelionato eletrônico no Pará é preso no Tocantins

Um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento no crime de estelionato eletrônico contra uma empresa em Barcarena, no Pará, foram presos na cidade de Araguaína, no Tocantins (TO). A captura ocorreu na terça-feira (30), durante a segunda fase da operação Crime em Conserva, deflagrada pela Polícia Civil de Vila dos Cabanos com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As autoridades estimam que o prejuízo causado pelos suspeitos ultrapassa 1 milhão de reais.

A investigação sobre o casal e o crime iniciaram após uma representante da empresa buscar as autoridades policiais para denunciar o caso e relatar o desvio de mais de 114,5 mil do empreendimento, cometido no dia 2 de abril deste ano. Durante as apurações foram analisados vários documentos e movimentações bancárias que constataram que a principal suspeita do crime era uma funcionária da empresa. Segundo a PC, a mulher trabalhava no local há cerca de 10 anos e teria saído do emprego e abandonado o Pará após o último repasse do dinheiro.

Conforme a PC, as investigações ainda apontam que a mulher fazia transferências de valores da empresa para contas bancárias do marido e de um outro homem, desde de 2020. Esse terceiro suspeito foi preso preventivamente em Belém, no dia 24 de abril de 2024. No dia 26 de abril foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do casal, no endereço foram apreendidos diversos bens, inclusive 14 mil em espécie.

Prisão

O casal foi preso quando trafegava normalmente na cidade de Araguaína, no Tocantins. O veículo que os suspeitos estavam também foi apreendido, em cumprimento ao mandado de sequestro de bens dos investigados. Após a prisão do casal, eles foram levados para a delegacia onde prestaram esclarecimentos e permanecem à disposição da Justiça.