Homem é morto a tiros dentro de carro de passeio, em Icoaraci

Um homem identificado como Francisco de Assis da Silva Amorim, de 25 anos, mais conhecido como ‘Netinho’, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (8), em Icoaraci, grande Belém. Conforme a Polícia Militar, o crime ocorreu na rua do Triângulo, entre 8 de maio e Augusto Montenegro. A vítima foi alvejada dentro de um carro.

Conforme as informações do 10º BPM, responsável pela área, populares acionaram as guarnições por volta de 1h30 da manhã, após ouvirem o barulho dos disparos de armas de fogo. Os relatos são que ao menos cinco tiros foram disparados contra o veículo da vítima, que morreu na hora. Não há informações sobre como o crime ocorreu, no entanto, os disparos foram feitos pela lateral do carro branco, que era conduzido pela vítima.

Os relatos iniciais são que, momentos antes de ser morto, Francisco estava na companhia de amigos jogando futebol. O crime teria ocorrido após a vítima se despedir dos amigos e voltar para a casa. Não há informações sobre quem seriam os executores ou a motivação do crime.