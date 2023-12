‘Tribunal do Crime’ manda retalhar suposto ladrão do Outeiro

Os moradores da popular avenida das Mangueiras, na ilha de Outeiro, em Belém, dificilmente esquecerão as cenas de horror vivenciadas na tarde desta quarta-feira (06). Um homem que transitava na avenida foi perseguido e retalhado por membros de uma facção criminosa que atua no local.

A vítima, identificada como Breno Natanael dos Santos Abreu, conhecido na área como ‘Neguinho’, foi morto com diversos golpes de terçado por pelo menos cinco homens, tombando na passagem Militão Costinha. O crime brutal aconteceu à vista de dezenas de moradores.

À redação do Amazônia, o 26º Batalhão da Polícia Militar informou que ‘Neguinho’ tinha passagens na polícia por cometer crimes como roubo e assalto. A principal suspeita dos agentes, que se basearam em relatos de moradores da área, é a de que ‘Neguinho’ tenha sido morto pelo chamado ‘Tribunal do Crime’, que o teria punido após ele cometer diversos roubos na área da Praia Grande.

“Aos agentes, alguns moradores informaram que ele foi executado pela própria facção da qual fazia parte, após ser flagrado roubando na área. Mas quem vai comprovar ou não isso é a investigação da Polícia Civil”, disse o tenente-coronel Baraúna, do 26º BPM.

Segundo testemunhas, Breno foi brutalmente agredido e golpeado em várias regiões do corpo, principalmente nas pernas, braços, costas e no pescoço. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele veio a óbito ainda no local.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram ‘Neguinho’ com diversas partes de seu corpo mutiladas, sob uma poça de sangue. Até o momento, a Polícia Militar informou que ninguém foi preso, mas, que efetuou rondas na área para identificar e capturar os suspeitos envolvidos no homicídio.

A Polícia Científica do Pará esteve no local para fazer a perícia e o Instituto Médico-Legal (IML) fez a remoção do corpo. Uma guarnição do 26º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do crime.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota às Polícias Militar e Civil do Pará para obter mais informações sobre o caso. Porém, até a publicação desta matéria não houve uma resposta.