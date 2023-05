Rixa antiga termina com homem morto a terçadadas em Colares

Sidnei Raimundo Gurjão Gama, 31 anos, foi assassinado a terçadadas, na madrugada deste domingo (14), na vila Juçarateua, zona rural de Colares, nordeste paraense. O suspeito de cometer o crime foi identificado como Joelson Silva Costa, 26. A polícia segue à procura dele. O caso é investigado pela delegacia de Colares.

Moradores disseram à policiais militares que a vítima e o suspeito estariam bebendo em frente à praça da igreja São Sebastião. Testemunhas relataram aos policiais que os dois teriam uma rixa antiga. Por volta das 5h, Sidnei e Joelson começaram a brigar.

O suspeito, que estava armado com um terçado, golpeou a vítima que não teve chance de se defender. Sidnei sofreu cortes profundos em um dos pulsos, no pescoço e em outras regiões do corpo. Ele morreu ainda no local.

Agentes da 3 ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM), junto com a Polícia Civil, realizaram rondas para tentar localizar o suspeito, mas não encontraram nada. A PM preservou a cena do crime para que a Polícia Científica realizasse a perícia criminal e a remoção do cadáver.

A PC informour à redação integrada de O Liberal, por meio de nota, que o suspeito do crime foi identificado e diligências são realizadas para localizá-lo. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.