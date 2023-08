‘Fariseu’ é morto a tiros dentro da casa dele, em Portel, no Marajó

Elizeu Alcântara Bontal, mais conhecido como “Fariseu”, foi morto a tiros, na madrugada desta quinta-feira (31), em Portel, na Região de Integração do Marajó. A Polícia Civil trabalha, inicialmente, com duas linhas de investigação: crime passional ou acerto de contas.

E um traficante de drogas, identificado como "Gato Mestre", é apontado como principal suspeito do homicídio. As informações são do portal Notícia Marajó. O crime ocorreu por volta das 3 horas da madrugada dentro da casa de “Fariseu”, no bairro Cidade Nova.

Segundo o comandante do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, dois homens encapuzados invadiram a residência e atiraram em “Fariseu”. Ele morreu no local. Ainda segundo essas primeiras apurações, feitas pela Polícia Civil, "Fariseu" convivia com a ex-mulher de "Gato Mestre" pode ser essa uma possível causa do crime.

Mas "Fariseu" também já havia sido preso por tráfico de drogas, roubo e furto em Portel. Por essa razão, não está descartada a possibilidade de um possível acerto de contas com outros traficantes. Recentemente, ainda segundo a polícia, "Fariseu" foi vítima de outro atentado, mas sobreviveu.