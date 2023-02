‘Furinho’ morre em confronto com a Polícia Militar de Portel, no Marajó

Um homem identificado como Joemerson Souza Marques, conhecido como “Furinho”, morreu em confronto com policiais militares de Portel, no Marajó, na segunda-feira (6). Segundo a PM, o homem atirou contra a guarnição, que revidou. As informações são do portal Notícia Marajó.

Os militares chegaram até "Furinho" porque procuravam pelo irmão dele, Joelisson de Souza Marques, o “Capilé”. Este é suspeito de estar com uma arma de fogo furtada do guarda municipal Zione Pacheco, que morreu em um acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira.

Os policiais militares contaram que, ao chegar à casa de “Capilé”, no bairro da Tijuca, foram recebidos a tiro, disparado por ‘Furinho’. Eles revidaram e o suspeito foi baleado duas vezes. Ainda segundo a PM, ‘Furinho’ foi socorrido e levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os militares informaram ter encontrado um revólver calibre 38 utilizado para atirar nos policiais. Havia uma munição deflagrada e cinco intactas. A reportagem não conseguiu localizar familiares de "Furinho".

A arma furtada do guarda municipal Pacheco não foi localizada e a polícia trabalha para encontrá-la. Trata-se de uma pistola 9 milímetros de uso particular, uma vez que a Guarda Municipal de Portel não usa arma de fogo. A pistola teria sido furtada durante o acidente no qual Pacheco morreu.

Ele estava numa moto, junto com outra pessoa, quando houve a colisão de frente com um carro. Pacheco não resistiu e o outro homem, que não teve o nome revelado, segue internado em Portel.

O condutor do carro foi detido e está na delegacia de Polícia Civil de Portel. Revoltados, moradores não identificados atearam fogo no veículo envolvido no acidente.