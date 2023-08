Jovem é morto a facadas em Bonito; suspeito de cometer o crime é o irmão

Um homem é suspeito de matar o próprio irmão, na cidade de Bonito, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Joel Silva Maciel, de 19 anos. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (30). Segundo as primeiras informações, Joel foi morto a facadas e os golpes atingiram o coração dele. Joel morreu na hora. Informações não oficiais indicam que, antes do crime, os dois irmãos discutiram, por motivos ainda desconhecidos.

O relato policial da ocorrência diz que, às 10h, uma pessoa à Polícia Militar de que rapaz, que apresentava ferimentos de golpe de faca, estava jogado na frente da casa dela. A PM constatou o crime e uma ambulância confirmou a morte.

A polícia disse que a vítima tinha passagens pela Lei Maria da Penha contra a mãe dele e por furto. Segundo a PM, ele era usuário de drogas. A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo ao Instituto Médico Legal. O autor das facadas fugiu após o homicídio. A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Bonito trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.