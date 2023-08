Suspeito de envolvimento na morte de sargento da reserva da PM é preso no bairro Parque Verde

Um homem, de nome não revelado, foi preso temporariamente, na manhã desta terça-feira (29), no bairro do Parque Verde, em Belém, suspeito de envolvimento na morte do sargento da reserva da Polícia Militar José Antônio Brito Souza, 60 anos. O crime ocorreu no dia 17 de novembro de 2021, na passagem Mirtes, que fica no bairro do Telégrafo, na capital paraense.

Segundo a PC, após intenso trabalho investigativo em inquérito policial da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), foi possível identificar o suspeito por participar do delito, que é tipificado como homicídio qualificado.

Consta nos autos que o PM estava na calçada de sua casa quando foi surpreendido por três homens que desceram de um veículo de cor branca e efetuaram diversos disparos contra o agente que morreu sem chance de defesa. No local do crime foram encontrados estojos de três calibres distintos. Outros envolvidos estão sendo investigados pelos policiais.

Após os procedimentos legais, o preso foi conduzido até a unidade penitenciária e se encontra à disposição da justiça.

O crime

José Antônio foi baleado, em novembro de 2021, pelo menos, 20 vezes. Segundo informações repassadas pela polícia, ele jogava dominó na casa de um vizinho, quando quatro criminosos chegaram em um carro branco. Três ocupantes do veículo desceram e surpreenderam o militar. A vítima morreu na hora.

O sargento Brito fazia parte da reserva remunerada da Polícia Militar e dedicou à corporação quase 23 anos de serviço.