Ataque terrorista em sede da PM resulta em perseguição e dois mortos em Augusto Corrêa

A sede da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (15ª CIPM) foi alvo de ataque terrorista, na madrugada desta quinta-feira (24), em Augusto Corrêa, nordeste do Pará. Os suspeitos de cometerem o crime, que não tiveram os nomes revelados, foram mortos. Eles jogaram coquetel molotov contra a unidade policial para incendiar veículos particulares e atentar contra a vida dos policiais militares, conforme consta no relato da ocorrência.

Uma câmera de segurança, perto da sede da 15ª CIPM, filmou o momento em que a arma química incendiária é atirada contra o local e surge um clarão no fundo do vídeo, às 1h54. Pelas imagens é possível ver dois homens em uma moto preta trafegando na área. Durante a ação, nenhum policial ficou ferido.

Segundo a polícia, uma viatura perseguiu os suspeitos. Na altura do Ramal do Pau Velho, supostamente, ocorreu uma troca de tiros e os envolvidos no crime perderam o controle do automóvel, que tinha sido roubado na última segunda-feira (21), e caíram. A dupla entrou em uma área de mata.

A PM cercou a área até o amanhecer. Um dos suspeitos foi baleado e estava com uma arma de fogo caseira, de acordo com relatório do caso. O outro envolvido, possivelmente, confrontou os policiais e também foi alvejado. A polícia também confiscou a arma que ele atirou contra a guarnição.

A dupla de suspeitos chegou a ser levada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. As armas, a moto e um aparelho celular foram apresentados na Delegacia de Augusto Corrêa.