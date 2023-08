Justiça condena autor de ataque a creche em Santa Catarina a 329 anos de prisão

O responsável pelo ataque à creche em Saudades, em Santa Catarina, foi sentenciado a cumprir 329 anos e quatro meses de prisão em regime fechado, nesta quinta-feira (11). O veredito é resultante de júri popular que se estendeu por dois dias. Há a possibilidade de recurso persiste.

Fabiano Kipper Maié acusado de matar três crianças e duas professoras, no dia 4 de maio de 2021, além de deixar uma criança de 20 anos gravemente ferida. O acusado estava sob prisão preventiva desde o dia do crime.

Durante o juri, o juiz determinou a destruição de todas as evidências coletadas durante a investigação, incluindo o computador e instrumentos do réu. A condenação foi o somatória, sendo:

- 40 anos de reclusão por cada vítima menor de idade: Murilo, Sara e Ana Bella.

- 30 anos de reclusão por cada vítima: Mirla e Keli.

- 26 anos e 8 meses por ferimentos no menino de 2 anos que sobreviveu.

- Oito anos de reclusão por cada tentativa de homicídio.

Ele recebeu condenações por cinco homicídios triplamente qualificados e 14 tentativas de homicídio qualificadas, sendo pelas crianças e funcionários presentes na unidade de ensino. Além das sentenças acima, o réu deverá indenizar as famílias da seguinte maneira:

- R$ 500 mil para as famílias de cada vítima fatal.

- R$ 400 mil para a família da criança ferida que sobreviveu.

- R$ 40 mil por cada tentativa de homicídio.

O julgamento ocorreu no fórum de Pinhalzinho, cidade próxima ao local do crime, sob forte esquema de segurança, permitindo que familiares e público acompanharem os procedimentos.

Relembre o caso

No dia 4 de maio, um jovem invadiu a escola Infantil Pró-Infância Aquarela armado com uma espada e um facão. A primeira vítima foi uma professora, atacada já na entrada da escola, e que morreu na hora. Na sequência ele matou uma agente educacional e depois feriu quatro crianças, das quais três morreram. Entre as vítimas estão:

- Keli Adriane Aniecevski, 30 anos, professora com aproximadamente 10 anos de atuação na unidade.

- Mirla Renner, 20 anos, agente educacional na escola.

- Sarah Luiza Mahle Sehn, 1 ano e 7 meses.

- Murilo Massing, 1 ano e 9 meses.

- Anna Bela Fernandes de Barros, 1 ano e 8 meses.