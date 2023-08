Caminhão de madeira pega fogo depois de ser atacado por bandidos, no Pará

Um caminhão de madeira pegou fogo depois de uma tentativa de assalto, no município de Irituia, no nordeste do Pará. O ataque ocorreu na madrugada deste sábado (12). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o fato ocorreu por volta de 2h30 da madrugada, no km 291 da BR 010.

A PRF informou ainda que houve uma tentativa de assalto com disparo de arma de fogo, o que acabou atingindo o tanque de combustível do caminhão, que entrou em combustão. “Possivelmente, os criminosos pensaram que o caminhão levava outro material que não madeira”, acrescentou. Até o momento, não há informações sobre os bandidos. O caso, agora, será investigado pela Polícia.