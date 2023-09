Jogador de futebol morre após colidir moto com cerca de arame em Breu Branco

O jogador de futebol amador Crisma Rodrigues da Silva de Moraes morreu, na madrugada desta segunda-feira (4), em um acidente de trânsito na zona rural de Breu Branco, município da região sudeste do Pará. Moradores da vicinal que liga a cidade à comunidade Criolas contaram que a vítima teria perdido o controle da moto, saído da estrada e colidido contra uma cerca de arame. Apesar da suspeita, a polícia deve investigar o caso para averiguar o que de fato aconteceu. As informações são do Correio de Carajás.

O impacto da colisão fez com que Crisma morresse na hora. O acidente aconteceu por volta de 1h30. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, a 35 km de Breu Branco. A Polícia Civil está conduzindo uma investigação por meio de inquérito criminal para esclarecer as circunstâncias que levaram a esse acidente que tirou a vida do desportista.

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota à PC a respeito deste caso e aguarda retorno.