Jogador perde rim após levar cotovelada durante jogo da Copa do Mundo de Basquete

Boriša Simanić, jogador da Seleção Sérvia de Basquete, sofreu uma grave lesão na última quarta-feira, 30, durante a partida contra o Sudão do Sul na Copa do Mundo de Basquete. No jogo, o sérvio foi alvo de uma cotovelada na barriga pelo adversário, Nuni Omot.

No mesmo dia, Simanić passou por uma cirurgia de emergência para retirar o rim em Manila, nas Filipinas. Nesta segunda-feira, 04, a Federação Sérvia de Basquete divulgou em nota que Boriša passou por outro procedimento cirúrgico, após ter complicações pós-cirúrgicas na última quinta-feira, 31.

“Devido a alterações na vitalidade do tecido renal, todo o rim teve que ser removido cirurgicamente. Esperamos um processo pós-operatório normal após esta operação”, informou Dragan Radovanovic, médico da Seleção Sérvia de Basquete.

O jogador sul-sudanês-americano, Nuni Omot, pediu desculpas pelo incidente.

“Minhas desculpas, não tive a intenção de fazer nenhum tipo de jogada suja. Espero que tenha uma recuperação rápida. Rezo por você, você estará em minhas orações. Não sou um jogador sujo, nunca fui um jogador sujo. Do fundo do meu coração, peço sinceras desculpas”, lamentou.

Na Copa do Mundo, a Sérvia disputa as quartas de final contra a Lituânia nesta terça-feira, 05, às 5h45 (horário de Brasília). Com a vitória, os sérvios devem se classificar nas semifinais e, garantir uma das duas vagas olímpicas para os Jogos de Paris 2024.

(*Beatriz Moura, estagiária de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)