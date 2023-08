Familiares e fãs celebram aniversário de Kobe Bryant; lenda do basquete faleceu em 2020

Fãs e admiradores do icônico jogador de basquete Kobe Bryant homenagearam o atleta relembrando o que seria o 45º aniversário dele, nesta quarta-feira (23). O ex-astro do Los Angeles Lakers, multicampeão da NBA, faleceu em janeiro de 2020, em um trágico acidente de helicóptero, que também vitimou a filha do jogador, Gianna, de apenas 13 anos.

Familiares e amigos de Kobe aproveitaram a ocasião para prestar homenagens ao atleta que marcou gerações. Sharia Washington, irmã de Kobe, compartilhou momentos preciosos de sua infância ao lado do irmão, reacendendo memórias que tocam quem acompanhou Kobe em sua jornada esportiva.

A viúva de Kobe, Vanessa Bryant, usou as redes sociais para deixar uma mensagem. O casal trocou alianças em abril de 2001 e trouxe ao mundo duas filhas: Natalia, nascida em 2003, e Gianna, nascida em 2006. Vanessa usou uma hashtag, contendo a data de nascimento de Kobe.