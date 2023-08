Jovem revelação do basquete paraense acerta com clube da elite da Espanha; confira

Uma das principais notícias positivas do basquete brasileiro é a ascensão meteórica do paraense João Ricardo Gluck Paul, de apenas 15 anos, que tem se destacado no mundo da modalidade. Após iniciar no Paysandu e tentar a sorte em São Paulo, nas categorias de base do Regatas Campineiro, e corresponder, João acertou a transferência para a Espanha, onde irá representar o UCAM Murcia. A equipe é um das principais da Liga ACB - a Liga de Basquete da Espanha.

João Ricardo passou pelas categorias de base do Paysandu (Ivan Duarte / O Liberal)

O desempenho notável no Regatas Campineiro trouxe o campeonato brasileiro de interclubes sub-15 para o clube. Além disso, João foi, inclusive, convocado para a base da Seleção Brasileira. Pensando neste sucesso, mesmo com tão pouca idade, a equipe de O Liberal conversou com o jovem para falar sobre a curta carreira do ala. Confira a entrevista a seguir!

OLiberal: Como você começou no esporte?

João Ricardo: Eu sempre fui uma criança muito alta, comparado com os outros. Nunca fui bom no futebol, então, por conta do meu pai eu fui para o basquete.

OL: Como despertou a atenção e saiu de Belém?

JR: Meu ex-técnico, o Carmona, já havia falando com meu pai pra eu ir fazer testes em São Paulo para jogar por lá. Foi quando fiz meu único teste no Regatas, em Campinas, e fui aprovado.

OL: Como tem sido seu desempenho até aqui na temporada?

JR: Acredito que muito bom, mas sempre dá para ser melhor. Esse último semestre, pelo [Campeonato] Paulista, acredito que joguei muito bem, mas quero estar bem melhor para meus novos desafios na Espanha.

OL: De que forma recebeu a proposta do basquete espanhol? Qual o time você vai defender na ACB – a Liga Espanhola de Basquete?

JR: Com meu bom desempenho na minha categoria e na categoria de cima, no Paulista, o time UCAM Murcia, pelo qual vou jogar, criou interesse em mim e entrou em contato com meu agente.

OL: A NBA costuma ser o alvo de quase todos os jogadores. No seu caso, qual o sonho de carreira?

JR: Meu maior sonho é chegar no meu mais alto nível possível e poder viver fazendo o que eu amo que é jogar basquete. Sonho em poder jogar na ACB e ainda mais alto, com a NBA"