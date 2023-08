Jogador de futebol 'Tapioca' morre após colisão de motocicleta em Santarém

O jogador identificado como Elson Sousa Viana "Tapioca" morreu em um acidente de trânsito na avenida Fernando Guilhon, às proximidades do shopping, na grande área do Santarenzinho, em Santarém. O acidente ocorreu na noite de domingo (27).

Ainda segundo o jornal O Impacto, “Tapioca” retornava para casa no bairro Salvação dirigindo uma motocicleta. Ele perdeu o controle da direção do veículo, derrapou no meio-fio e colidiu com um poste de energia elétrica. O jogador morreu na hora.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e isolou a área. Em seguida, agentes de trânsito foram acionados para controlar o fluxo de veículos no local e coletar informações sobre o acidente. A Polícia Científica realizou a remoção do corpo. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do acidente.

LEIA TAMBÉM:

Elson Sousa tinha passagens por clubes de futebol santarenos como o São Raimundo e São Francisco. Atualmente fazia parte do Avaí Futebol Clube (Jardim Santarém) e também era motorista carreteiro.

O Avaí Futebol Clube divulgou uma nota de pesar: “É com imenso pesar que o @avai_jardimsantarem comunica o falecimento do colaborador, parceiro e Jogador Elson Sousa Viana “Tapioca”, pai, marido, e amigo. Nós prestamos solidariedade aos amigos e familiares neste momento de dor, por esta irreparável perda e rogamos a Deus para que possa confortá-los nesse momento, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na fé”.