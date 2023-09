Homem é executado com cinco tiros em Ananindeua

Daniel Sarmento Alves, 29 anos, foi morto com cinco tiros, na noite deste domingo (8), na alameda A do conjunto Saint Clair Passarinho, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a polícia, os disparos que atingiram a vítima foram quatro na cabeça e um nas costas. Dois homens em uma moto teriam cometido o crime. A motivação do assassinato de Daniel é desconhecida.

Militares do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) foram acionados ao caso e isolaram a cena do crime até a chegada das autoridades. De acordo com a PM, a dupla de suspeitos se aproximou da vítima em uma moto e efetuou os disparos. Até a última atualização desta matéria, nenhum dos suspeitos tinha sido preso. O corpo foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal, sob olhares de moradores das proximidades.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes deste homicídio à Polícia Civil. Por nota, a PC disse que equipes da Delegacia de Homicídios Metropolitana trabalham para identificar os envolvidos no crime.