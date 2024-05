'Enem dos concursos': qual a nova data da prova do Concurso Nacional Unificado após o adiamento?

O Governo Federal decidiu, na tarde desta sexta-feira (03), adiar a realização das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como "Enem dos Concursos", que seriam aplicadas neste domingo (05). A motivação se deu devido às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, que atualmente contabiliza 37 mortos, 74 feridos e 74 desaparecidos.

Na quinta-feira (02), no entanto, o Ministério da Gestão havia informado em nota que a prova seria mantida para o domingo, mesmo com o estado com cidades alagadas e moradias destruídas. Porém, com a situação de calamidade que tomou conta do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, o órgão voltou atrás com a decisão, a fim de evitar prejuízo aos candidatos que fariam as provas em cidades gaúchas.

O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, declarou pela manhã que 86 mil pessoas estão inscritas para realizarem as provas do CNU em 10 cidades do Rio Grande do Sul. No país todo foram cerca de 2,5 milhões de inscritos.

"O compromisso do governo [é] que ninguém seja prejudicado. Ninguém pode deixar de participar do concurso porque está numa cidade em situação de emergência ou está numa cidade em que o bloqueio impede acesso à cidade onde vai ter a prova", disse Pimenta em entrevista à emissora oficial do governo.

Qual a nova data do CNU?

Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (3), a ministra Esther Dweck detalhou informações sobre o adiamento da prova em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. De acordo com Dweck, não é possível definir uma nova data diante do cenário atual, mas a expectativa é que o anúncio seja feito nas próximas semanas.