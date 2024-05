Temporais no RS já somam 37 mortos e afetam rios de todo estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou no começo da tarde desta sexta-feira (3), que o número de mortos em razão dos temporais subiu para 37 e há 74 desaparecidos. O impacto ocorre sobre todo território gaúcho, diferente do ano passado, quando a chuva aconteceu de forma isolada em algumas regiões.

Foi decretado estado de calamidade pelo governo estadual, e a situação já foi reconhecida pelo governo federal. Desta forma, o estado fica apto a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais.

"Serão dias difíceis. Pedimos que as pessoas saiam de casa. O nosso objetivo é salvar vidas. Coisas serão perdidas, mas devemos preservar vidas. Nossa prioridade é resgatar as pessoas. Em relação ao restante, nós daremos um jeito posteriormente", disse o governador Eduardo Leite (PSDB), que ainda afirmou sobre o temporal. "É o maior desastre do estado" .

Balanço

A Defesa Civil colocou a maior parte das bacias hidrográficas do estado com risco de elevação das águas acima da cota de inundação.

Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351.639 mil pessoas. São 37 mortos e 74 desaparecidos, além de 74 pessoas que ficaram feridas. O órgão soma cerca de 24.252 pessoas fora de casa, sendo 7.165 pessoas em abrigos e 17.087 desalojados (na casa de familiares ou amigos).

Enchente

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) informou que, na madrugada desta sexta, a estação hidrometeorológica instalada no Cais Mauá, em Porto Alegre, apresentou problemas na leitura.

O órgão diz que técnicos do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento estão, junto com a Defesa Civil, averiguando o nível “in loco”, e que trabalha para retomar o acesso e disponibilização dos dados o mais breve possível. É a maior enchente desde 1941.

No Guaíba, em Porto Alegre, o nível da água já passou dos 4,5 metros e a perspectiva é que o rio continue subindo, podendo superar 5 metros.

"As nossas projeções ainda indicam que ele vai ultrapassar a cheia de 1941, atingindo 5 metros no período do final da tarde de sexta-feira (3) também", diz Pedro Luiz Camargo, hidrólogo da Sala de Situação do RS.

A cota de inundação é de 3 metros. Por conta disso, a Defesa Civil emitiu um alerta para "inundação extrema". A orientação é para que a população evite todas regiões próximas ao Guaíba e locais de risco.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio (Sindilojas) e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre divulgaram que os estabelecimentos comerciais foram orientados a fechar no Centro Histórico e também no 4º Distrito.

Fechamento de comportas

Na quinta-feira (2), a Prefeitura de Porto Alegre determinou o fechamento das comportas do sistema de proteção contra as enchentes e decretou estado de calamidade pública.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)