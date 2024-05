Chuvas no RS: suspender provas do CNU em todo o Brasil custaria R$ 50 milhões, diz ministro; vídeo

O Rio Grande do Sul (RS) passa por um período de intensas chuvas e alagamentos. Com condições climáticas desfavoráveis, os inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU) têm se preocupado e a possibilidade de suspensão tem sido discutida entre populares. Paulo Pimenta, Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), afirma que custaria R$ 50 milhões para suspender o CNU em todo o Brasil.

O Concurso Nacional Unificado está marcado para esse domingo, 6. O ministro afirma que há mais de 2,6 milhões de inscritos. “A princípio, a ideia de suspender o concurso só para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista jurídico, é muito questionável”, declarara.

Paulo Pimenta diz que a possibilidade existente seria a suspensão total do CNU, em todo o território brasileiro. “O compromisso do nosso governo é que ninguém seja prejudicado”, diz. O ministro também destaca que o assunto será tratado do ponto de vista jurídico, para não comprometer os inscritos de ouros estados.

“As provas já estão nos estados. Existe toda uma logística de distribuição. Portanto, é uma decisão que envolve vários aspectos, mas a garantia é que ninguém no estado no Rio Grande do Sul será prejudicado, ninguém será impedido de participar do concurso”, esclarece. Paulo Pimenta também aponta que, caso os inscritos do Rio Grande do Sul não façam a prova no domingo, haverá uma alternativa.

Após a declaração do ministro Paulo Pimenta, o Governo Federal, na tarde dessa sexta-feira, 3, anunciou o adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU) em todo o Brasil.

