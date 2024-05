Concurso Nacional Unificado: veja como se preparar para a prova

A poucos dias da aplicação do Concurso Nacional Unificado (CPNU), também chamado de “Enem dos Concursos”, que acontecerá neste domingo (5), muitos candidatos já começam a criar expectativas para o dia do exame. São ofertados 6.640 cargos de nível médio e superior em órgãos federais de todo país.

Para reforçar a preparação dos candidatos, a mentora para concurso público Morgana Amin da Rocha explica que, no momento, o melhor que o aluno pode fazer é realizar revisões de assuntos que já estudou, focando em todos os eixos dos conhecimentos específicos. E, também focar nas dúvidas que ficaram do estudo já feito nos últimos meses, para que não haja nenhuma confusão no momento da prova.

A mentora destaca que a prova ocorrerá tanto na parte da manhã quanto à tarde, com realização de questões discursivas. Por isso, é essencial que o candidato se prepare fisicamente, ingerindo bons alimentos, bebendo água e tenha uma boa noite de sono na noite anterior.

“O descanso antes da prova também é essencial, para que não haja desgastes nem crises de ansiedade. Em geral, o candidato deve buscar manter o equilíbrio nesses últimos dias, sem muitos desgastes, para conseguir manter a saúde física e mental, que faz toda a diferença no momento da prova”, afirmou.

Outra orientação importante enfatizada pela mentora é que é “fundamental que o candidato consiga estabelecer um cronograma para realizar as provas no tempo adequado, deixando um tempo para marcar o cartão resposta e passar a questão discursiva para a folha de resposta, sem correria”, frisou.

A pedagoga Suely Galúcio, de 39 anos, conta que estuda sozinha, em média uma hora por dia, de segunda à sexta-feira, por meio de vídeo aulas. Ela diz que não está tão nervosa devido às experiências anteriores em concursos.

“Eu já tinha feito um curso preparatório anteriormente para outro concurso, e tenho um material que aproveitei para essa prova, por isso me sinto tranquila”, disse.

Mais de dois milhões de brasileiros devem participar do Concurso Nacional Unificado (CNU), e no Pará, cerca de 118 mil pessoas devem pleitear uma vaga no concurso.(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Emilly Melo, repórter de Política e Economia)