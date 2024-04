Concurso Nacional Unificado: Qual o horário inicia e o tempo de prova?

No próximo domingo (5/05), a prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado popularmente de "Enem dos Consursos", será aplicada em 228 municípios, com 6.640 vagas ofertadas para diversos cargos de níveis médio e superior.

Segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), ao todo, 2.144.435 candidatos se inscreveram no certame para tentar um cargo público, divididos em cotas de negros, PCD, indígenas e ampla concorrência. Confira o horário e o tempo total para a realização das provas do CNU:

Qual o horário da prova do Concurso Nacional Unificado (CNU)?

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) do turno da manhã terão início às 9h, com os portões abertos às 7h30. Já pela tarde, os portões serão abertos às 13h, com a prova iniciada às 14h30.

Quanto tempo vai durar as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU)?

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) do turno da manhã terão a duração de 2h30. Pela tarde, o tempo de duração será de 3h30.

É importante que os candidatos se atentem aos horários de entrada nos locais de prova para evitar atrasos.

Na parte da manhã, os candidatos respondem às perguntas de Conhecimentos Gerais e as Discursivas. Já à tarde, o candidato volta para a sala de aula e realiza os Conhecimentos Específicos, que variam segundo o bloco escolhido na inscrição. O intervalo entre as duas provas é de uma hora e meia, se for considerada a chegada no local de prova já na abertura dos portões, por isso é importante o candidato planejar como ou onde irá fazer a refeição.

Resumo:

CNU: horários da prova da manhã

Abertura dos portões: 7h30

7h30 Fechamento dos portões: 8h30

8h30 Início da prova: 9h

9h Fim da prova: 11h30

CNU: horários da prova da tarde

Abertura dos portões: 13h

13h Fechamento dos portões: 14h

14h Início da prova: 14h30

14h30 Fim da prova: 18h

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web, Rayanne Bulhões