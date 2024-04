Concurso Nacional Unificado: 118 mil candidatos do Pará farão provas em 4.159 salas de 277 locais

Os 118.876 mil candidatos do Pará inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) farão as provas no dia 5 de maio em 4.159 salas de aula espalhadas por 277 locais diferentes, em um dos 17 municípios paraenses onde o exame será aplicado. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (25/04) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que liberou o cartão de confirmação de inscrição dos candidatos do chamado "Enem dos Concursos Públicos", com informações como o local onde ele deve realizar o exame.

Segundo a pasta, em todo o país, foram definidos 3.665 locais de aplicação e 75.730 salas, sendo 94,6% da população apta a participar com deslocamento de até 100 km. As salas estão distribuídas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros. No Pará, além da capital, Belém, os outros 16 municípios que terão provas são os seguintes: Ananindeua, Santarém, Marabá, Parauapebas, Cametá, Altamira, Itaituba, Bragança, Breves, Paragominas, Tucuruí, Redenção, Oriximiná, São Félix do Xingu, Monte Alegre e Santana do Araguaia.

A realização do CPNU acontecerá em cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Todos os candidatos têm que conferir se o município que indicaram, no ato de inscrição, para participarem da prova está correto. Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante da sua casa - às vezes, dentro da logística de uma cidade, há locais que não são de tão simples acesso - então é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, explica o coordenador-geral do CPNU, Alexandre Retamal.

O que fazer em caso de erro no cartão de confirmação

O coordenador do certame ressalta que é possível solicitar a correção do cartão de confirmação, conforme o que o candidato fez no ato da inscrição, mas não é possível pedir para mudar de cidade. "O que vale é o que foi declarado no ato da inscrição. Por exemplo, se eu pedi para fazer prova na cidade do Rio de Janeiro e saiu no meu cartão que o meu local é Campos, aí eu posso pedir para trocar, eu posso pedir para corrigir para o Rio. Agora, se eu pedi para fazer em Campos no ato da inscrição, mas agora eu quero fazer no Rio, isso não é possível”, observa.

Em caso de necessidade de correções no cartão de confirmação, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Cesgranrio, pelo telefone: 0800 701 2028.

Saiba mais sobre o "Enem dos Concursos"

Ao todo, o concurso nacional unificado está ofertando 6.640 vagas para 21 órgãos da Administração Pública Federal. No Pará, há vagas para profissionais de níveis médio e superior, distribuídas pelos oito editais do concurso. Belém, Santarém e Marabá são as cidades paraenses com oportunidades confirmadas, sem especificação de quantidade. Os salários variam de R$ 5.2 mil a R$ 22,9 mil, dependendo do cargo.

Conforme informações divulgadas pelo Governo Federal, a força de trabalho estimada para atuação no Concurso Nacional é de 215 mil trabalhadores. Para manter a segurança e a lisura da prova, foram definidas diretrizes de segurança dentro e fora dos locais de aplicação. As 1.442 rotas de distribuição foram mapeadas e serão utilizadas para levar a prova aos locais. O governo informou ainda que, em todo o país, serão 4.146 coordenações de aplicação, sendo cerca de 517 participantes do concurso por coordenação.

Dentro das salas de aula, os fiscais foram orientados a não permitir que os candidatos saiam com o caderno de provas e nem realizem anotações do gabarito no cartão de confirmação. Essas ações visam reforçar a segurança do concurso e coibir que eventuais quadrilhas acessem as questões e, consequentemente, enviem as respostas para aplicantes que estão fazendo o concurso.

Além disso, nove municípios de cinco estados do Brasil contarão com o apoio de tropas da Força Nacional durante as provas do CPNU. O Pará é o estado com maior número de municípios que receberão o emprego da Força Nacional - serão cinco no total: São Félix do Xingu, Oriximiná, Santana do Araguaia, Monte Alegre e Redenção.

Consulta aos locais de prova

Os candidatos já podem conferir o seu local de prova na Área do Candidato, mesma página da Internet em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta Gov.br.

Veja a quantidade de locais de prova por estado

Estado Locais de prova Salas de aula AC 57 693 AL 64 1.105 AM 133 2.201 AP 56 879 BA 272 5.528 CE 141 2.377 DF 264 6.330 ES 48 1.098 GO 137 2.787 MA 162 2.508 MG 243 5.804 MS 53 1.079 MT 95 1.806 PA 277 4.159 PB 89 1.501 PE 176 3.127 PI 104 1.707 PR 76 2.402 RJ 400 7.411 RN 93 1.503 RO 75 1.313 RR 33 622 RS 109 2.841 SC 55 1.561 SE 59 1.114 SP 352 11.478 TO 42 796 Total 3.665 75.730