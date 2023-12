Aumenta o número de cidades do Pará que terão provas do Concurso Nacional Unificado; veja

O governo federal anunciou na quinta-feira (14) a ampliação de 180 para 217 no número de municípios onde serão aplicadas as provas do Concurso Nacional Unificado, conhecido como "Enem dos concursos". De acordo com o Ministério da Gestão da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a mudança na lista de municípios busca "garantir que regiões metropolitanas tenham provas em mais de uma cidade". No caso do Pará, mais uma cidade foi incluída na lista: Ananindeua - aumentando assim de 16 para 17 as cidades que terão provas em território paraenses.

Foram selecionados pelo governo municípios com mais de 100 mil habitantes, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja a lista dos municípios paraenses que terão provas:

Cidade / População pelo Censo 2022 / Faixa populacional / Região intermediária

Belém / 1.303.389 / Mais de 1 milhão / Belém Santarém / 331.937 / 200 mil a 500 mil / Santarém Marabá / 266.536 / 200 mil a 500 mil / Marabá Parauapebas / 266.424 / 200 mil a 500 mil / Marabá Cametá / 134.184 / 100 mil a 200 mil / Belém Altamira / 126.279 / 100 mil a 200 mil / Altamira Itaituba / 123.312 / 100 mil a 200 mil / Santarém Bragança / 123.082 / 100 mil a 200 mil / Castanhal Breves / 106.968 / 100 mil a 200 mil / Breves Paragominas / 105.538 / 100 mil a 200 mil / Castanhal Tucuruí / 91.306 / 50 mil a 100 mil / Marabá Redenção / 85.597 / 50 mil a 100 mil / Redenção Oriximiná / 68.294 / 50 mil a 100 mil / Santarém São Félix do Xingu / 65.418 / 50 mil a 100 mil / Redenção Monte Alegre / 60.016 / 50 mil a 100 mil / Santarém Santana do Araguaia / 32.413 / Até 50 mil / Redenção Ananindeua / 478.778 / 200 mil a 500 mil / Belém

Como vai funcionar a seleção unificada

O Concurso Nacional Unificado contará com a aplicação de uma prova unificada do governo federal para a seleção de novos servidores. O objetivo é permitir que candidatos concorram a várias vagas em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição. Ao todo, 21 órgãos e entidades que buscam a seleção de novos servidores aderiram ao Enem dos Concursos Públicos, totalizando 6.640 vagas ofertadas. Há oportunidades para profissionais de diferentes áreas de formação, inclusive engenheiro, psicólogo, economista, técnico em comunicação social, entre outros. Os salários iniciais, em alguns cargos, podem chegar a até R$ 22,9 mil.

A empresa responsável pela aplicação das provas é a Fundação Cesgranrio, anunciada no final de novembro, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Conforme o novo cronograma divulgado na quinta-feira pelo governo federal, o edital com as regras do concurso será divulgado dia 10 de janeiro. As inscrições começam em 19 de janeiro e devem seguir até 9 de fevereiro de 2024. A prova está prevista para o dia 5 de maio