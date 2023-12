Enem dos concursos: veja as vagas, salários, municípios do Pará que terão provas e mais detalhes

O Concurso Nacional Unificado, chamado "Enem dos concursos públicos", previsto para 2024, deve reunir 21 órgãos e entidades que buscam a seleção de novos servidores, totalizando 6.640 vagas ofertadas. A empresa responsável pela aplicação das provas já foi definida e será a Fundação Cesgranrio, conforme anúncio feito no final de novembro, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Ainda segundo o que já foi divulgado pelo governo, a prova, prevista para março de 2024 e dividida em duas partes no mesmo dia, será aplicada em 180 municípios brasileiros, sendo 16 deles do Pará.

Como vai funcionar

Por meio do Concurso Nacional Unificado, será possível a aplicação de uma prova unificada do governo federal para a seleção de novos servidores. A proposta busca permitir que candidatos concorram a várias vagas em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição.

A expectativa é de que o edital com todos os detalhes da seleção seja publicado em 20 de dezembro. Pelo que já foi anunciado, durante a inscrição, o candidato deverá escolher uma das áreas de atuação que estarão disponíveis (por exemplo: administração, agricultura, educação, políticas sociais, entre outras). Ele também deverá indicar seu cargo/carreira por ordem de preferência entre as vagas disponíveis dentro daquela área de atuação, com a possibilidade de incluir oportunidades em vários órgãos diferentes.

A banca vai avaliar o desempenho do candidato na prova e a ordem de preferência que ele determinou para os cargos, no momento da seleção.

Vagas

O último órgão que anunciou adesão ao "Enem dos concursos públicos" foi o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que abriu 50 vagas. Com isso, o concurso unificado soma 21 órgãos e entidades participantes que, juntos, ofertam 6.640 vagas. Há oportunidades para diferentes áreas e, em alguns casos, o salário pode chegar R$ 22,9 mil, dependendo do cargo.

Veja os órgãos que aderiram ao concurso unificado

Instituições / Vagas

FUNAI: 502

INCRA: 742

MAPA: 520

MGI e transversais: 1480

MS: 220

MTE: 900

ANTAQ: 30

MDIC: 110

PREVIC: 40

ANEEL: 40

ANS: 35

IBGE: 895

MJSP: 130

MCTI: 296

MINC: 50

AGU: 400

MEC: 70

MDHC: 40

MPI: 30

MPO: 60

INEP: 50

TOTAL: 6.640

Provas

As provas devem ocorrer de forma simultânea até março de 2024, em duas partes no mesmo dia: uma de questões objetivas, com matriz comum a todos os candidatos, e outra com questões específicas e dissertativas por blocos temáticos.

A Cesgranrio aplicará as provas em 180 municípios brasileiros, sendo 16 deles no Pará. Foram selecionados municípios com mais de 100 mil habitantes, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja a lista:

Cidade / População pelo Censo 2022 / Faixa populacional / Região intermediária

Belém / 1.303.389 / Mais de 1 milhão / Belém

Santarém / 331.937 / 200 mil a 500 mil / Santarém

Marabá / 266.536 / 200 mil a 500 mil / Marabá

Parauapebas / 266.424 / 200 mil a 500 mil / Marabá

Cametá / 134.184 / 100 mil a 200 mil / Belém

Altamira / 126.279 / 100 mil a 200 mil / Altamira

Itaituba / 123.312 / 100 mil a 200 mil / Santarém

Bragança / 123.082 / 100 mil a 200 mil / Castanhal

Breves / 106.968 / 100 mil a 200 mil / Breves

Paragominas / 105.538 / 100 mil a 200 mil / Castanhal

Tucuruí / 91.306 / 50 mil a 100 mil / Marabá

Redenção / 85.597 / 50 mil a 100 mil / Redenção

Oriximiná / 68.294 / 50 mil a 100 mil / Santarém

São Félix do Xingu / 65.418 / 50 mil a 100 mil / Redenção

Monte Alegre / 60.016 / 50 mil a 100 mil / Santarém

Santana do Araguaia / 32.413 / Até 50 mil / Redenção

Caso um município selecionado não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, a comissão organizadora pode realizar as provas em cidades próximas.

Depois dessa fase, os órgãos poderão agregar, a critério próprio ou por determinação legal de carreiras específicas, pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outras.