Concurso Nacional Unificado: Força Nacional vai reforçar a segurança em 5 municípios do Pará

Nove municípios de cinco estados do Brasil, entre eles o Pará, contarão com o apoio de tropas da Força Nacional durante o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), chamado de "Enem dos Concursos Públicos", cujas provas serão realizadas no dia 5 de maio, nos turnos da manhã e da tarde. O Pará é o estado com maior número de municípios que receberão o emprego da Força Nacional - serão cinco no total: São Félix do Xingu, Oriximiná, Santana do Araguaia, Monte Alegre e Redenção.

O emprego da Força Nacional foi autorizado na última segunda-feira (22), pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Além dos municípios paraenses, as tropas vão desembarcar no dia 3 de maio em Cruzeiro do Sul, no Acre; Alta Floresta, em Mato Grosso; Corumbá, em Mato Grosso do Sul e Rorainópolis, em Roraima.

Segundo o Ministério da Justiça, os policiais permanecerão nas cidades até 6 de maio. A presença deles visa a garantia da ordem pública e a segurança de pessoas e do patrimônio.

Maior concurso do Brasil

Concurso com recorde de candidatos - foram 2,1 milhões de inscritos - o CPNU vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. As provas serão realizadas 228 cidades de todas as unidades federativas, incluindo 17 municípios paraenses. No Pará, 118.876 pessoas se inscreveram no Concurso Unificado realizado pelo Governo Federal e organizado pela Fundação Cesgranrio.

Conforme informações divulgadas no início deste mês pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), pela manhã, os portões estarão abertos das 7h30 (horário de Brasília) às 8h30 e a prova inicia às 9h, com duração de duas horas e meia. Nesse turno, os candidatos aos cargos de nível superior (blocos 1 a 7) devem responder as 20 questões objetivas - de múltipla escolha – sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Os inscritos no bloco de nível médio (bloco 8) farão 20 questões objetivas e mais a redação.

À tarde, os portões abrem às 13h e fecham às 14h. O início da aplicação das provas está programado para 14h30. Nesse turno, os candidatos de nível superior responderão a 50 questões objetivas - de múltipla escolha - de conhecimentos específicos, enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas, também de múltipla escolha.

O Ministério também informou que os candidatos estão proibidos de levar os cadernos de provas, em qualquer um dos dois turnos, e não poderão fazer nenhum tipo de anotação dos gabaritos das questões no cartão de confirmação. Segundo o órgão, o objetivo é reforçar ainda mais a segurança do certame.

Veja a lista dos municípios paraenses que terão provas:

Belém

Santarém

Marabá

Parauapebas

Cametá

Altamira

Itaituba

Bragança

Breves

Paragominas

Tucuruí

Redenção

Oriximiná

São Félix do Xingu

Monte Alegre

Santana do Araguaia

Ananindeua