CNU: Pará tem 277 locais de prova; veja as cidades, horários e saiba o que levar para a prova

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou CNU), divulgou nesta quinta-feira (25/04), a relação de cidades na qual a prova ocorrerá no próximo final de semana (05/05). No Pará, são 277 locais de prova, 17 cidades e mais de 4 mil salas disponíveis para o certame.

Segue a relação de polo de prova e quantidade de inscritos:

Altamira - 4.318 inscritos

Ananindeua - 15.439 inscritos

Belém - 57.315 inscritos

Bragança - 4.539 inscritos

Breves - 2.243 inscritos

Cametá - 3.233 inscritos

Itaituba - 2.147 inscritos

Marabá - 7.136 inscritos

Monte Alegre - 617 inscritos

Oriximiná - 902 inscritos

Paragominas - 1.984 inscritos

Parauapebas - 4.044 inscritos

Redenção - 1.820 inscritos

Santana do Araguaia - 547 inscritos

Santarém - 7.996 inscritos

São Félix do Xingu - 1.023 inscritos

Tucuruí - 3.573 inscritos

Como saber o local de prova

É necessário acessar o site do CPNU, fazer login com os dados da conta do Gov.br, clicar na área do candidato, selecionar local de provar e realizar a impressão do local confirmado, caso haja dúvidas no dia do concurso.

No mesmo documento, é possível conferir o número de inscrição, horários de prova e se o candidato tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

Quais documentos levar no dia da prova do CNU

O cartão de confirmação de inscrição, documento de identidade original com foto e caneta preta em material transparente. Em relação às canetas, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos orienta que os concorrentes levem reservas. Isso porque não serão fornecidas canetas e não será permitido se comunicar durante as provas.

O concurso será aplicado em dois períodos, manhã e tarde. Confira o cronograma

Manhã

07h30 - Abertura dos portões

08h30 - Fechamento dos portões

09h - Início da aplicação

Duração da prova: 2h30

Tarde

13h - Abertura dos portões

14h - Fechamento dos portões

14h30 - Início da aplicação

Duração da prova: 3h30

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)