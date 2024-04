CNU: locais de prova do 'Enem dos concursos' é divulgado; veja como acessar

O Ministério da Gestão divulgou, nesta quinta-feira (25/4), o cartão de confirmação de inscrição do "Enem dos concursos", onde mostra o endereço dos locais de prova que será aplicada no dia 5 de maio.

Os participantes foram distribuídos em 3.665 locais de prova em 228 cidades. Ao todo, 75.730 salas serão usadas para receber os candidatos que buscam por uma vaga do certame.

Veja como acessar e conferir o seu local de prova do 'Enem dos concursos':

Como ter acesso ao meu cartão de confirmação do "Enem dos concursos"?

Para obter o cartão de confirmação do "Enem dos concursos", o candidato deve acessar a mesma página onde fez a inscrição, realizando o login no endereço cnu.cesgranrio.org.br/login com os dados da conta gov.br e clicar na Área do Candidato.

Como saber os horários das provas e o número da inscrição?

No mesmo documento é possível conferir o número de inscrição, horários de prova e se o candidato tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social.

Se as minhas informações estiverem erradas no cartão de confirmação?

É necessário que o candidato confira de imediato se as informações preenchidas no ato da inscrição conferem com as que estão no cartão de confirmação.

Caso necessite de alguma mudança, o candidato deverá entrar em contato com a Fundação Cesgranrio pelo telefone 0800 701 2028 e pedir a alteração.

O Ministério da Gestão também recomenda levar o cartão impresso no dia da prova, apesar de não ser obrigatório, junto com o documento de identidade original e caneta preta transparente.

Mas, por questões de segurança, não será permitido nenhum tipo de anotação no cartão de confirmação durante o exame, ressalta o governo.

Ao todo, mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no "Enem dos concursos", como ficou conhecido o Concurso Nacional Unificado (CNU). Os candidatos vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

Próximos passos

Aplicação das provas: 05/05/2024

Divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas: 07/05/2024

Divulgação da relação candidato/vaga no site: 10/05/2024

Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta: 03/06/2024

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 21/06/2024

Divulgação final dos resultados: 30/07/2024

Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024

O Ministério da Gestão possui um canal oficial de atendimento para dúvidas e denúncias sobre o concurso: concursonacional@gestao.gov.br. O endereço do site oficial é gov.br/gestao/concursonacional.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com