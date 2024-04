Locais de prova do Concurso Nacional Unificado serão divulgados nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, a partir das 10h, o Ministério da Gestão divulgará os locais de prova dos mais de 2,1 milhões de candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (o CPNU), conhecido como "Enem dos Concursos Públicos". Para saber onde irá prestar o exame, o candidato deverá acessar a mesma página onde fez a inscrição. No endereço eletrônico, será disponibilizado o cartão de confirmação de inscrição do certame, documento que terá informações como local de realização da prova, horários e se a pessoa inscrita tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo.

As provas estão marcadas para o dia 5 de maio e serão realizadas em 228 cidades espalhadas pelo país, sendo 17 delas em território paraense.

"Se tiver qualquer tipo de erro, ou se o local de aplicação for muito distante, é importante entrar em contato com a Fundação Cesgranrio e pedir a correção do que for necessário”, orientou o coordenador-geral de logística do concurso Alexandre Retamal.

Conforme recomendação do Ministério da Gestão, o cartão de confirmação, apesar de não ser obrigatório, deve ser levado no dia da prova, junto com o documento de identidade original e caneta preta transparente. Por questões de segurança, o governo proibiu qualquer tipo de anotação no cartão de confirmação durante o exame, inclusive do gabarito.