CNU: confira as cidades do Pará com vagas no Enem dos Concursos; inscrições terminam nesta sexta

As inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) encerram nesta sexta-feira (09), no site da Fundação Cesgranrio. São 6.640 oportunidades de ingresso em 21 órgãos federais espalhados por todo o país. As vagas ofertadas no Pará são de níveis médio e superior, e estão distribuídas pelos oito editais do concurso. Belém, Santarém e Marabá são as cidades paraenses em que há vagas confirmadas, sem especificação de quantidade.

No oitavo bloco temático, o único com vagas para nível médio, o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) poderá abrir vagas nas agências de: Abaetetuba, Almeirim, Ananindeua, Belém, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Redenção, Soure, Tucumã, Tucuruí e Xinguara, a depender da necessidade do órgão.

Abaixo, veja um detalhamento completo de órgãos, cargos e especialidades que possuem vagas no Pará por meio do CPNU:

Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo : Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas

: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade : Geoprocessamento

: Geoprocessamento Lotação no Pará : Belém

: Belém Salário: R$ 8.453,00

Cargo : Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas

: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade : Gestão em pesquisa

: Gestão em pesquisa Lotação no Pará : Belém

: Belém Salário: R$ 8.453,00

Órgão: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Cargo : Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário Especialidade : Engenharia Civil

: Engenharia Civil Lotação no Pará : Santarém e Marabá

: Santarém e Marabá Salário: R$ 5.212,29

Cargo : Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário Especialidade : Engenharia de Agrimensura e Engenharia Cartográfica

: Engenharia de Agrimensura e Engenharia Cartográfica Lotação no Pará : Santarém e Marabá

: Santarém e Marabá Salário: R$ 5.212,29

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Cargo : Arquiteto

: Arquiteto Especialidade : Arquitetura

: Arquitetura Os candidatos selecionados poderão ser alocados em uma capital de um estado brasileiro, sendo dada preferência para os candidatos provenientes do respectivo Estado.

Salário: R$ 6.804,55

Cargo : Engenheiro

: Engenheiro Especialidade : Engenharia

: Engenharia Os candidatos selecionados poderão ser alocados em uma capital de um estado brasileiro, sendo dada preferência para os candidatos provenientes do respectivo Estado.

Salário: R$ 6.804,55

Bloco 2 - Tecnologia, Dados e Informação

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo : Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas

: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade : Infraestrutura e suporte de Tecnologia da Informação

: Infraestrutura e suporte de Tecnologia da Informação Lotação no Pará : Belém

: Belém Salário: R$ 8.453,00

Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Cargo : Analista em Ciência e Tecnologia

: Analista em Ciência e Tecnologia Especialidade : Ciência de Dados

: Ciência de Dados Lotação no Pará : Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

: Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) Salário: R$ 6.662,68

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas

Órgão: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Cargo : Especialista em Indigenismo

: Especialista em Indigenismo Especialidade : Engenharia Agronômica

: Engenharia Agronômica Lotação no Pará : sem especificação de cidades

: sem especificação de cidades Salário: R$ 7.697,02

Órgão: Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Cargo : Tecnologista

: Tecnologista Especialidade : Meteorologista ou Ciências Atmosféricas

: Meteorologista ou Ciências Atmosféricas Lotação no Pará : Belém

: Belém Salário: R$ 6.662,68

Órgão: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Cargo : Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário Especialidade : Engenharia Florestal

: Engenharia Florestal Lotação no Pará : Santarém e Marabá

: Santarém e Marabá Salário: R$ 5.212,29

Cargo : Engenheiro Agrônomo

: Engenheiro Agrônomo Especialidade : Engenharia Agronômica

: Engenharia Agronômica Lotação no Pará : Belém, Santarém e Marabá

: Belém, Santarém e Marabá Salário: R$ 6.804,55

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Cargo : Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT)

: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) Especialidade : Auditoria e fiscalização

: Auditoria e fiscalização A distribuição de vagas nas unidades de lotação do MTE será publicada em conjunto com o ato de nomeação e de convocação dos candidatos aprovados para a escolha de vagas e posse no cargo.

Salário: R$ 22.921,71

Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Órgão: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Cargo : Especialista em Indigenismo

: Especialista em Indigenismo Especialidade : Indigenismo

: Indigenismo Pode haver vagas no Pará ou nos seguintes estados: AC, AM, AP, BA, MA, MS e MT.

ou nos seguintes estados: AC, AM, AP, BA, MA, MS e MT. Salário: R$ 6.499,57

Cargo : Especialista em Indigenismo

: Especialista em Indigenismo Especialidade : Pedagogia

: Pedagogia Pode haver vagas no Pará ou nos seguintes estados: AC, AM, AP, BA, MA, MS e MT.

ou nos seguintes estados: AC, AM, AP, BA, MA, MS e MT. Salário: R$ 6.499,57

Órgão: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Cargo : Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário Especialidade : Antropologia

: Antropologia Lotação no Pará : Belém e Santarém

: Belém e Santarém Salário: R$ 5.212,29

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação

Órgão: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Cargo : Especialista em Indigenismo

: Especialista em Indigenismo Especialidade : Economia

: Economia Pode haver vagas no Pará ou nos seguintes estados: AC, AM, MG, MT, PB, SC, RJ (capital) ou Brasília/DF.

ou nos seguintes estados: AC, AM, MG, MT, PB, SC, RJ (capital) ou Brasília/DF. Salário: R$ 7.697,02

Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Cargo : Analista em Ciência e Tecnologia

: Analista em Ciência e Tecnologia Especialidade : Direito

: Direito Lotação no Pará : Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

: Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) Salário: R$ 6.662,68

Cargo : Analista em Ciência e Tecnologia

: Analista em Ciência e Tecnologia Especialidade : Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)

: Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) Lotação no Pará : Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

: Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) Salário: R$ 6.662,68

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Cargo : Economista

: Economista Especialidade : Economia

: Economia Os candidatos selecionados poderão ser alocados nas capitais de todos os estados, conforme as vagas a serem abertas. Será dada prioridade para os candidatos provenientes das respectivas cidades.

Salário: R$ 6.804,55

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo : Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas

: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade : Ciências contábeis e gestão de pesquisa

: Ciências contábeis e gestão de pesquisa Lotação no Pará : Belém

: Belém Salário: R$ 8.453,00

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo : Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas

: Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade : Comunicação social

: Comunicação social Lotação no Pará : Belém

: Belém Salário: R$ 8.453,00

Órgão: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Cargo : Especialista em Indigenismo

: Especialista em Indigenismo Especialidade : Administração

: Administração Pode haver vagas no Pará ou nos seguintes estados: AC, AM, AP, MT, RO, RJ (capital) ou Brasília/DF.

ou nos seguintes estados: AC, AM, AP, MT, RO, RJ (capital) ou Brasília/DF. Salário: R$ 6.499,57

Cargo : Especialista em Indigenismo

: Especialista em Indigenismo Especialidade : Arquivologia

: Arquivologia A única vaga para este cargo pode ser alocada no Pará ou nos seguintes estados: AC, AM, AP, MT, RO, RJ (capital) ou Brasília/DF.

ou nos seguintes estados: AC, AM, AP, MT, RO, RJ (capital) ou Brasília/DF. Salário: R$ 6.499,57

Cargo : Especialista em Indigenismo

: Especialista em Indigenismo Especialidade : Contabilidade

: Contabilidade Pode haver vagas no Pará ou nos seguintes estados: AC, AM, MG, MT, PB, SC, RJ (capital) ou Brasília/DF.

ou nos seguintes estados: AC, AM, MG, MT, PB, SC, RJ (capital) ou Brasília/DF. Salário: R$ 6.499,57

Órgão: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

Cargo : Analista Administrativo

: Analista Administrativo Especialidade : Qualquer área de conhecimento

: Qualquer área de conhecimento Lotação no Pará : Belém, Santarém e Marabá

: Belém, Santarém e Marabá Salário: R$ 5.212,29

Cargo : Analista Administrativo

: Analista Administrativo Especialidade : Contabilidade

: Contabilidade Lotação no Pará : Santarém

: Santarém Salário: R$ 5.212,29

Cargo : Analista Administrativo

: Analista Administrativo Especialidade : Comunicação Social

: Comunicação Social Lotação no Pará : Santarém

: Santarém Salário: R$ 5.212,29

Cargo : Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

: Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário Especialidade : Qualquer área de conhecimento

: Qualquer área de conhecimento Lotação no Pará : Belém, Santarém e Marabá

: Belém, Santarém e Marabá Salário: R$ 5.212,29

Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Cargo : Analista em Ciência e Tecnologia

: Analista em Ciência e Tecnologia Especialidade : Qualquer área de conhecimento

: Qualquer área de conhecimento Lotação no Pará : Belém, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

: Belém, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) Salário: R$ 6.662,68

Cargo : Analista em Ciência e Tecnologia

: Analista em Ciência e Tecnologia Especialidade : Biblioteconomia

: Biblioteconomia Lotação no Pará : Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

: Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) Salário: R$ 6.662,68

Cargo : Analista em Ciência e Tecnologia

: Analista em Ciência e Tecnologia Especialidade : Comunicação Social

: Comunicação Social Lotação no Pará : Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

: Belém, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) Salário: R$ 6.662,68

Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Cargo : Analista Técnico Administrativo

: Analista Técnico Administrativo Especialidade : Qualquer área de conhecimento

: Qualquer área de conhecimento Os candidatos selecionados poderão ser alocados nas capitais de todos os estados, conforme as vagas a serem abertas.

Salário: R$ 5.488,70

Bloco 8 - Nível Intermediário

Órgão: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo : Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas

: Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas Especialidade : Nível médio

: Nível médio Lotação no Pará : Abaetetuba, Almeirim, Ananindeua, Belém, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Redenção, Soure, Tucumã, Tucuruí e Xinguara.

: Abaetetuba, Almeirim, Ananindeua, Belém, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, Redenção, Soure, Tucumã, Tucuruí e Xinguara. Salário: R$ 3.741,84

Órgão: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)

Cargo : Técnico em Indigenismo

: Técnico em Indigenismo Especialidade : Nível médio

: Nível médio Lotação no Pará : sem especificação de cidades

: sem especificação de cidades Salário: R$ 6.987,19

Como escolher o bloco temático

A auditora do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e mentora para concursos públicos, Raíssa Ávila, recomenda que a escolha do bloco temático deve levar em conta a afinidade do candidato com a área de atuação, com os cargos e seus respectivos afazeres. “Esse critério deve ser prioritário ao número de vagas e ao valor do salário, que são válidos e importantes, mas não são determinantes. Vamos supor que eu tenha nível superior em alguma área de tecnologia: não vou me inscrever num bloco que fala sobre agricultura e meio ambiente, porque está muito divergente da área que eu atuo”, orienta.

Além disso, é possível escolher mais de um cargo para concorrer dentro do mesmo bloco temático. “Você vai escolher o cargo que mais se identifica como prioridade, e depois a sua segunda, terceira opção. Pode ser que, com a sua pontuação, você não consiga passar nesse cargo prioritário, mas a sua nota permita ser chamado nas outras opções”, esclarece Raíssa Ávila. Ao optar por mais de um cargo, a mentora indica focar no cargo que foi colocado como primeira opção: “Não mude o foco, ou tente estudar várias outras coisas ao mesmo tempo. É importante ter disciplina no que realmente você quer nesse momento”, finaliza.