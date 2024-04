MGI divulga as regras para garantir a segurança no dia da prova do CNU

No próximo dia 05 de maio ocorrerá a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, quando 2.144.435 candidatos inscritos irão concorrem a 6.640 vagas imediatas para cargos do Poder Executivo Federal.

Atentos à importância de garantir a segurança do certame, o Ministério da Gestão e Inovação divulgou as regras para acessar os locais de provas.

As medidas de segurança divulgadas são:

- Os locais de aplicação da prova contarão com detectores de metais e de ponto eletrônico;

- Na sala de aplicação das provas serão coletadas as digitais do candidato, que ficarão registradas no cartão de resposta, e será feito exame grafológico.

- Ao receberem as provas, os concurseiros deverão preencher o cartão de resposta com seus dados, assinar e escrever uma frase;

- Celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e lacrados por embalagens fornecidas pelos aplicadores e fiscais de provas;

- Os candidatos não terão permissão para sair com o caderno de provas.

- O governo vai liberar o PDF com os cadernos de provas a partir das 20h do dia 5 de maio, no site do MGI;

- Não será permitido fazer anotações no cartão de confirmação.

Segundo o MGI, as medidas foram elaboradas, visando eliminar qualquer possibilidade de fraude e assegurar uma competição justa para todos os participantes e principalmente garantir que aquele que será aprovado e tomará posse, será o mesmo que fará a prova.

E para quem vai fazer o CNU, a coluna entrevistou a Mentora e Professora de Direito Administrativo, Carol Abreu, que trouxe orientações importantes para quem está na reta final de preparação para a prova. Carol Abreu deixou duas dicas importantes:

1 - Revisar as leis expressas no edital. No geral, são poucas legislações. Então, o aluno consegue fazer essa revisão ativa das leis.

2 - Revisar os eixos da parte específica, focando naquilo que foi estudado. Revisão pode ser com questões, priorizando um estudo ativo nessa reta final.

