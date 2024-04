Concurso Nacional Unificado: veja como consultar o local de prova

O Concurso Nacional Unificado (CNU) ocorre no próximo domingo (05/05). A prova, considerada o “Enem dos Concursos” conta com 228 municípios participantes. Ao todo, 2,14 milhões de candidatos foram confirmados.

Para conferir o local de prova do CNU, basta acessar a Área do Candidato no site. Em seguida, é preciso fazer login com os dados da conta Gov.br. O local de prova está no cartão de confirmação, junto a outras informações essenciais, como número de inscrição, data e horário.

Recomenda-se levar o cartão de confirmação no dia da aplicação da prova, mesmo que não seja obrigatório.

O que é o Concurso Nacional Unificado (CNU)?

O Concurso Nacional Unificado (CNU) foi criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos como um novo modelo de concurso público. A prova promove a aplicação conjunta de concursos públicos para cargos em órgãos e entidades de Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Quando é o Concurso Nacional Unificado (CNU)?

O Concurso Nacional Unificado (CNU) ocorre no dia 5 de maio, domingo.

Que horas é o Concurso Nacional Unificado (CNU)?

O Concurso Nacional Unificado (CNU) inicia, no turno da manhã, às 9 horas. Os portões são abertos às 7h30 e fechados às 8h30. A prova está prevista para durar duas horas, com término marcado para 11 horas.

Pelo turno da tarde, os portões abrem às 13 horas e fecham às 14 horas. A prova do CNU está marcada para iniciar às 14h30, com 3h30 de duração, e término previsto às 18 horas.

