'Enem dos concursos': saiba quando sai e como ver a classificação dos aprovados no CNU

A prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), o chamado "Enem dos concursos", será aplicada no próximo domingo (5), em 228 municípios do Brasil. O concurso dispõe de 6.640 vagas para diversos cargos federais, com chances para os níveis médio e superior e remuneração inicial de até R$ 23 mil.

Após a realização da prova, os 2.144.435 candidatos devem estar atentos quanto a data do resultado do concurso e como ver a classificação dos aprovados no CNU.

Cronograma previsto

Segundo o site do Governo Federal, os resultados do "Enem dos concursos" devem sair nos dois meses seguinte à prova, com a convocação dos aprovados prevista para iniciar ainda em agosto deste ano. Confira:

21/06/2024 – divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

30/07/2024 – divulgação final dos resultados

05/08/2024 – início da convocação para posse e cursos de formação

Os resultados serão divulgados pelos canais de comunicação do Governo Federal.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)