Enem dos Concursos: Especialista dá dicas para a última semana de preparação para a prova

Mais de 118 mil paraenses irão participar da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também chamado de “Enem dos concursos”. A uma semana da aplicação da prova, os participantes dividem o tempo na reta final entre a preparação para o certame e o descanso físico e mental.

O engenheiro agrônomo Douglas Leitão, de 25 anos, está estudando para o concurso há cerca de quatro meses, quando foi publicado o edital. Ele vai concorrer à vaga de engenheiro agrônomo no Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, na Fundação dos Povos Indígenas (Funai) e no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O concurseiro conta que nesta última semana optou por mudar o ritmo de estudos. “Nesta última semana, prestes a chegada do concurso, eu estou tentando relaxar. De modo que eu fique mais calmo, para não ficar nervoso em relação à prova. Então agora eu estou apenas revisando algumas coisas e tentando relaxar o máximo possível”, comenta.

Quem também vai tentar uma vaga no “Enem dos concursos” é a advogada Desyrée Edwards, de 32 anos, que concorre ao cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. A advogada conta que se prepara para fazer a prova desde fevereiro, mas já tem experiência com a área de concursos na área trabalhista desde 2022.

A advogada Desyrée Edwards, de 32 anos, se prepara para a prova desde fevereiro (Arquivo pessoal)

Agora, com a proximidade do exame, ela aponta como vai funcionar a preparação. “Vou manter o ritmo até sexta-feira, com resoluções de questões. Já no sábado farei revisões pontuais dos assuntos que errei nas questões”, diz.

De acordo com Morgana Amin, mentora para concursos públicos, o momento agora é, de fato, para desacelerar o ritmo de estudos. “Não adianta estudar de forma muito intensa nessa última semana sem descansar e sem se alimentar bem, porque senão no dia ele [o candidato] pode ficar estafado, não conseguir lembrar ou ter alguma crise de ansiedade. Então, também é muito importante o descanso”, destaca.

A especialista completa que é fundamental, na véspera da prova, o candidato estar com as horas de sono em dia. “Na noite anterior é preciso dormir bem; se alimentar bem; tomar bastante água e se dedicar para a sua saúde, porque mais importante que a aprovação no concurso - que é o sonho de muitas pessoas - é manter a saúde. Não só a saúde física, mas a mental também”, pondera.

Morgana cita, ainda, outras atitudes que podem auxiliar o candidato a chegar bem na hora da prova. “Tirar um tempo para ficar com a família, descansar um pouco, falar de outros assuntos e fazer exercícios físicos. Isso ajuda a oxigenar o cérebro, para quando chegar lá na hora ter tranquilidade para fazer uma boa prova e, também, para que ele consiga administrar o seu tempo para conseguir responder às questões de forma organizada”, reforça.

Belém será uma das 228 cidades brasileiras onde vai ser aplicada a prova do concurso unificado, no próximo dia 5 de maio. A aplicação do exame será em aproximadamente 5.150 locais como escolas e prédios públicos.

Em todo Brasil, mais de 2,14 milhões de pessoas estão confirmadas para a participação no certame, que oferta mais de 6 mil vagas em 21 órgãos federais de todo país, com remunerações que vão de R$5.488,70 a R$22,9 mil. Do total de participantes, 56% é formado por mulheres.

5 dicas para quem vai fazer a prova:

- Opte por apenas revisar os conteúdos;

- Durma bem, o descanso é fundamental;

- Beba bastante água e alimente-se bem;

- Organize os seus materiais para o dia da prova;

- Mantenha-se motivado.