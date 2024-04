Concurso Nacional Unificado: o que levar ou não no dia da prova

O dia do Concurso Nacional Unificado (CNU) está se aproximando e é importante que os candidatos estejam preparados. O "Enem dos concursos" terá as provas aplicadas no dia 5 de maio de 2024. E, para auxiliar nessa jornada, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou orientações sobre o que pode e não pode ser levar no dia da prova. Confira os itens permitidos e proibidos no concurso:

Documentos permitidos

O candidato deverá apresentar um documento de identidade original com foto (de acordo com os mencionados no edital). Não serão aceitos em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas, ou fotos dos documentos, nem as que já estão na galeria do celular. O edital também detalha em casos de documentos digitais.

➔ Carteira de identidade original com foto: é fundamental portar um documento de identidade original com foto em bom estado. Cópias, mesmo autenticadas, e fotografias não serão aceitas.

➔ Documentos digitais: caso opte por apresentar um documento digital, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital ou RG Digital, acesse o aplicativo oficial no momento da identificação na entrada da sua sala. Tenha o aplicativo baixado no celular com bateria carregada, pois o acesso à internet não é necessário. Teste antes para se certificar que está funcionando corretamente. Não será aceito prints do documento digital.

➔ Cartão de confirmação de inscrição: a apresentação do cartão de confirmação de inscrição não é obrigatória, mas é altamente recomendada para facilitar a localização da sala de prova. Vale lembrar que é proibido fazer anotações no cartão de confirmação ou mantê-lo sobre a mesa durante as provas.

VEJA MAIS

Itens permitidos

🖊️ Caneta preta de material transparente: somente será permitido o uso de caneta preta fabricada em material transparente. Leve mais de uma caneta para evitar imprevistos, pois não serão fornecidas canetas e os candidatos não podem se comunicar durante as provas;

🥪 Alimentos: as embalagens dos alimentos devem estar lacradas. Prefira lanches como barrinhas de cereal, chocolates, biscoitos, salgadinhos, etc;

💦 Água: garrafas transparentes de água são permitidas, de preferência sem rótulo;

👓 Óculos de grau: óculos de grau são permitidos, mas os de sol somente até a entrada da sala de prova.

Itens proibidos

📱 Aparelhos eletrônicos: serão eliminados do concurso aqueles que forem pegos com qualquer tipo de aparelho eletrônico durante a prova. Os objetos devem ser guardados nos envelopes porta-objetos, fornecidos pelos fiscais de sala. Confira alguns eletrônicos proibidos a seguir:

Celulares;

Relógios;

Calculadoras;

Fones de ouvido;

MP3 players;

Pendrives;

Agendas eletrônicas;

Gravadores.

🧢 Bonés, chapéus, gorros e óculos escuros: esses acessórios não serão permitidos durante as provas. O candidato pode guardar no envelope ou na bolsa;

🎧 Protetores e fones: protetores auriculares e fones de ouvido também estão proibidos;

📖 Livros, códigos, manuais, apostilas, impressos ou anotações: o uso de qualquer material de consulta durante a prova é estritamente vedado;

🍺 Bebidas alcoólicas: a ingestão de bebidas alcoólicas dentro do local de prova é proibida.

Recomendações

➔ Use roupas e sapatos confortáveis, pois serão dois turnos de prova;

➔ Tenha uma boa noite de sono antes da prova;

➔ Chegue cedo ao local de prova para evitar transtornos;

➔ Mantenha-se hidratado durante a prova;

➔ Leia as instruções das provas com atenção;

➔ Revise suas respostas antes de finalizar a prova.

Envelope porta-objetos

No momento da identificação será solicitado que você guarde todos os aparelhos eletrônicos desligados. Para isso, a Fundação Cesgranrio, banca organizadora, irá fornecer aos candidatos um envelope porta-objetos que será identificado e lacrado. Antes fechar os envelopes, os aparelhos devem estar desligados e com eventuais alarmes desativados, para que este não toque durante as provas. Após a identificação, o porta-objetos deverá ser guardado lacrado embaixo da carteira ou na bolsa/mochila. Ele não poderá ficar sobre a mesa.

O envelope porta-objetos só poderá ser aberto ao final das provas e fora do local de aplicação, conforme descrito no edital. Fique atento a esse procedimento, pois o descumprimento é item de eliminação no concurso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)