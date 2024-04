Concurso Nacional Unificado: Veja como funciona e as principais informações

O Concurso Nacional Unificado (CNU), também conhecido como o "Enem dos Concursos", será realizado no próximo domingo (05/05), com mais de 6.630 vagas. O projeto do Governo Federal pretende unificar os concursos públicos para cargos do Poder Executivo Federal. Veja como funciona, o calendário de seleção e os cargos ofertados!

O que é o Concurso Unificado 2024?

O Concurso Nacional Unificado é um concurso público realizado pelo Governo Federal para o provimento de vagas em cargos efetivos de nível médio, técnico e superior. O concurso lançado em janeiro de 2024 dispõe de uma remuneração inicial de até R$ 23 mil. As provas serão aplicadas em aproximadamente 228 municípios do país.

Como funciona o Concurso Unificado 2024?

O Concurso Nacional Unificado é realizado por uma única banca examinadora e é composto por 8 blocos temáticos, cada um com uma área de conhecimento específica. São eles:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

Bloco 8 – Nível Intermediário

As vagas são distribuídas entre órgãos e entidades do Governo Federal, como Ministérios, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas. Cargos para Economista, Engenheiro, Médico, Professor, Policial Federal e Policial Rodoviário Federal são alguns ofertados.

Qual a data do Concurso Nacional Unificado 2024?

As inscrições para o "Enem dos Concursos" foram abertas em 19 de janeiro e encerraram em 9 de fevereiro. Os resultados do CNU serão divulgados em junho. Os aprovados serão convocados para posse e realização de cursos de formação. Veja o calendário oficial:

19/01: Início do período de inscrições

09/02: Fim do período de inscrições

05/05: Prova

03/06: Divulgação dos resultados

30/07: Resultados finais

05/08: Os aprovados começarão a ser convocados

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)