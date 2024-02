Jovem desaparece após tentar atravessar rio nadando no Sul de Roraima

Um jovem de 20 anos está desaparecido desde a tarde deste domingo (11) após tentar atravessar o Rio Mucajaí a nado com dois amigos no município de Mucajaí, no Sul de Roraima. O Corpo de Bombeiros segue com as buscas na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com a corporação, o jovem estava com amigos próximo à ponte na entrada da cidade quando decidiram nadar no rio no sentido de Boa Vista. Quando dois deles estavam concluindo a travessia, perceberam que o jovem não conseguiu e começou a gritar por socorro, desaparecendo em seguida.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas submersas e de superfície no local indicado pelas testemunhas até às 21 horas deste domingo, porém sem sucesso. As buscas foram retomadas nesta segunda-feira com o apoio de mergulhadores e uma embarcação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)