Adolescente desaparece ao cair em rio, no Marajó

Um adolescente de 12 anos está desaparecido após cair em um rio, no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó. Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu na tarde de quinta-feira (8), quando o menino tentava pegar uma pipa. As buscas para localizar a vítima continuam no local.

As informações repassadas para as autoridades policiais indicam que o menino estava junto com um amigo tentando pegar a pipa e caiu no rio. Os dois entraram na água para recuperar o objeto. No entanto, o adlescente não conseguiu retornar a terra firme. O outro menino só percebeu que o adolescente não estava junto com ele quando chegou ao trapiche.

Autoridades foram acionadas para realizar buscas pelo menino, mas até o momento não o encontraram. Segundo o que é apontado pelas equipes de buscas, o corpo pode ter sido levado pela correnteza. A Polícia Civil auxilia nos procedimentos de busca e investigação. Em nota, a PC informou que buscas estão sendo realizadas para localizar o adolescente. Equipes da delegacia de Cachoeira do Arari investigam o caso.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi procurado pela reportagem de O Liberal e informou que equipes de busca trabalham para localizar a vítima.